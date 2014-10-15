美俄同意就打击“伊斯兰国”共享情报

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎10月14日 - 美国国务卿克里与俄罗斯外长拉夫罗夫周二达成一致，美俄将共享与“伊斯兰国”武装有关的情报。尽管两国在乌克兰危机上仍存重大分歧，但如今都非常关注“伊斯兰国”这个共同敌人。
克里在巴黎与拉夫罗夫会谈后表示，尽管美俄两国关系因乌克兰问题跌至冷战后低点，在一些领域存在明显分歧，但“有责任”共同寻找全球问题的解决方法。
克里强调美俄两国在寻求应对“伊斯兰国”方面的共同立场。
“我们都认识到必须摧毁并从根本上打败‘伊斯兰国’，削弱其力量并最终打败他们，”克里在记者会上说道。
“任何有尊严的国家都不会支持‘伊斯兰国’的恐怖罪行，任何文明的国家都不应逃避责任，而应当为消灭该组织尽一份努力。”
克里表示，美国和俄罗斯已同意“就‘伊斯兰国’及该中东地区的其它恐怖主义挑战加强情报合作。”他还称俄罗斯将就是否向伊拉克派兵及提供军事培训进行研究。
但是，克里未透露俄罗斯是否将参与美国为首的国际联盟。近年来由于美俄关系恶化，两国的情报合作也倍受影响。
俄罗斯此前明确表示怀疑美国打击‘伊斯兰国’是为了铲除叙利亚总统阿萨德，并称美国空袭须获得叙利亚政府及联合国批准。美国方面对此予以否认。(完)
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