“伊斯兰国”武装公布将约旦飞行员活活烧死的录像

路透安曼2月3日(记者 Suleiman Al-Khalidi) - “伊斯兰国”激进分子周二公布了一份录像，显示被俘的约旦飞行员被关在笼子中活活烧死，这一残酷杀戮震惊了世界，约旦政府誓言进行“地动山摇的”报复。

约旦一位官员称，政府将迅速处决数名武装分子作为报复，包括约旦政府曾试图用来交换被俘飞行员的一名伊拉克女性激进分子。这位飞行员是因去年12月飞机在叙利亚境内失事而沦为俘虏。

录像中显示飞行员Mouath al-Kasaesbeh站在一个黑色的小笼子中，随后被纵火烧死。路透不能立即证实该录像的内容是否真实。

约旦政府的愤怒反应显示他们认为内容是真实的。

“报复程度将与约旦所遭受的灾难一样巨大，”约旦军方发言人Mamdouh al Ameri上校发表电视声明确认该飞行员死亡。（完）