俄罗斯与伊朗称阿萨德的前途命运须由叙利亚各方决定

路透莫斯科8月17日 - 俄罗斯和伊朗周一称，叙利亚总统阿萨德的前途命运必须由叙利亚各方决定，俄罗斯反对将提前谈判阿萨德去留问题作为和平协议的一部分。

俄罗斯外长拉夫罗夫与伊朗外长扎里夫在联合新闻发布会上重申，俄罗斯和伊朗支持阿萨德。

阿萨德的前途命运，是该地区及其他国家通过外交努力结束叙利亚危机面临的症结之一。在俄罗斯、沙特、美国等国家近几周举行的谈判中，该问题仍未得到解决。

叙利亚反对派组织、阿拉伯海湾国家及西方国家希望阿萨德下台。

“如果我们的一些合作伙伴认为，我们一定要就叙利亚总统（阿萨德）在过渡期结束时下台一事提前达成协议，那俄罗斯不接受该立场，”拉夫罗夫称。

拉夫罗夫称，阿萨德的命运只能由其政府代表与反对派代表协商决定。扎里夫对此表示认同，并称其他国家“应对此提供便利”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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