俄罗斯与伊朗称阿萨德的前途命运须由叙利亚各方决定

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月17日 - 俄罗斯和伊朗周一称，叙利亚总统阿萨德的前途命运必须由叙利亚各方决定，俄罗斯反对将提前谈判阿萨德去留问题作为和平协议的一部分。
俄罗斯外长拉夫罗夫与伊朗外长扎里夫在联合新闻发布会上重申，俄罗斯和伊朗支持阿萨德。
阿萨德的前途命运，是该地区及其他国家通过外交努力结束叙利亚危机面临的症结之一。在俄罗斯、沙特、美国等国家近几周举行的谈判中，该问题仍未得到解决。
叙利亚反对派组织、阿拉伯海湾国家及西方国家希望阿萨德下台。
“如果我们的一些合作伙伴认为，我们一定要就叙利亚总统（阿萨德）在过渡期结束时下台一事提前达成协议，那俄罗斯不接受该立场，”拉夫罗夫称。
拉夫罗夫称，阿萨德的命运只能由其政府代表与反对派代表协商决定。扎里夫对此表示认同，并称其他国家“应对此提供便利”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”