黎巴嫩抓获“伊斯兰国”头目的妻女

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特12月2日（记者 Laila Bassam/Sylvia Westall） - 黎巴嫩安全官员周二称，该国军方9天前抓获了从叙利亚过境的“伊斯兰国”头目阿布·巴卡尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的妻女。
据一名黎巴嫩安全官员及一名政治消息人士称，经确认，被抓获的女性是伊拉克公民Saja al-Dulaimi。
黎巴嫩报纸As-Safir报导称，该国当局与“外国情报机构”合作抓获了巴格达迪的妻子。
黎巴嫩安全消息人士称，抓获巴格达迪的妻女，使他们有了在谈判中“施压的大牌”，以要求释放被“伊斯兰国”抓获的27名黎巴嫩安全武装人员。其他证实此事的黎巴嫩官员也持同样的看法。
但对于美方也可能试图利用类似策略要求释放囚犯的任何建议，美国国务卿克里未予理会。“我们没有参与此类谈判，”他在布鲁塞尔的新闻发布会上说。
黎巴嫩一名高级安全官员称，巴格达迪的妻子当时带着的是他们的一个女儿。早前有报导称，巴格达迪妻子带着的是他们的儿子。该官员还称，DNA检测证实那是巴格达迪的孩子。
该官员称，巴格达迪的妻女是在黎巴嫩北部被抓捕的，巴格达迪的妻子被发现使用假护照。调查人员正在黎巴嫩国防部对巴格达迪的妻子进行质询。
“伊斯兰国”网站没有立即做出反应，该组织的一些支持者对报导予以否认。
美国驻黎巴嫩大使馆称：“这是黎巴嫩政府进行的行动。”该大使馆没有进一步置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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