伊拉克称黎巴嫩扣留的妇女不是伊斯兰国领导人的妻子

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
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路透巴格达12月3日 - 伊拉克内政部周三称，黎巴嫩当局扣留的一名妇女不是伊斯兰国领导人阿布·巴卡尔·巴格达迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的妻子，而是一名被认定为在伊拉克南部发动爆炸袭击男性的姐妹。
“被黎巴嫩当局扣押的是Saja Abdul Hamid al-Dulaimi，她是Omar Abdul Hamid al-Dulaimi的姐妹，Omar因参与爆炸袭击而被当局扣押并判处死刑，”伊拉克内政部发言人Saad Maan对路透表示。
“恐怖分子巴格达迪的两名妻子分别是Asmaa Fawzi Mohammed al-Dulaimi和Esraa Rajab Mahel al-Qaisi，他没有名叫Saja al-Dulaimi的妻子。”
Maan称，Saja Dulaimi曾逃亡叙利亚，在那里被当局扣留。叙利亚当局曾释放一批女性扣押者，Saja Dulaimi是其中一员，以换取境内伊斯兰叛军释放扣押的修女。
黎巴嫩安全官员周二称，巴格达迪的妻女上月底从叙利亚过境进入黎巴嫩时被黎巴嫩军方扣留。
官员称，她们是在黎巴嫩北部被抓捕的，那名妇女被发现使用假护照。调查人员正在黎巴嫩国防部对她进行盘问。
（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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