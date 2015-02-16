“伊斯兰国”斩首21名埃及人 埃总统塞西称将进行报复

路透开罗2月15日（记者 Ahmed Tolba/Michael Georgy） - “伊斯兰国”武装周日发布的视频似乎显示21名埃及基督教徒在利比亚遭斩首，埃及总统塞西警告称，埃及将以自己认为适合的方式作出回应。

塞西在上述视频发布几个小时后发表全国电视讲话，他表示当局将选择“必要的方式和时机对这种罪恶的杀戮行为进行报复”。

埃及官方的中东通讯社（MENA）援引科普特教会（Coptic Church）发言人，证实据信遭“伊斯兰国”扣押的21名埃及基督教徒已经死亡。

斩首事件可能增强塞西应对来自邻国利比亚的武装分子安全威胁的决心。

过去曾有报导指出埃及已加入打击盘踞在利比亚的武装分子的空袭活动，埃及曾对此予以否认。

一家支持“伊斯兰国”的网站在Twitter账户发布了上述视频。视频显示，身穿黑衣的武装分子将人质带到据称距离的黎波里不远的一处海滩。人质被迫跪在地上，随后被斩首。

据埃及官方电视台报导，塞西与埃及最高军事将领会面商讨了这次斩首事件，他呼吁设立七天的哀悼期。

科普特教会表示，相信政府会伸张正义。埃及的伊斯兰文化学习中心Al Azhar表示，没有哪个宗教会接受这种“野蛮的”行为。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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