埃及复仇 空袭“伊斯兰国”目标

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透开罗2月16日（记者 Ahmed Tolba/Yara Bayoumy） - 埃及周一对利比亚境内的“伊斯兰国”目标发动空袭。之前“伊斯兰国”发布的视频显示有21名埃及基督徒遭斩首。
埃及称，这场黎明前的空袭目标为“伊斯兰国”在利比亚境内的营地、训练场所及武器存放区域。
埃及军方声明中称：“让那些远远近近的人都知道，埃及有用来保护和维持国家安全的盾牌，也有用以消灭恐怖主义的利剑。”
埃及国家电视台播放的画面显示，尾部印有“埃及万岁”的战斗机离开飞机库，此后是夜视航拍的飞机轰炸和返航画面。
利比亚空军也参与了周一的空袭行动，袭击目标是“伊斯兰国”在利比亚东部的据点Derna。
利比亚空军指挥官Saqer al-Joroushi对埃及国家电视台称，此次空袭给“伊斯兰国”造成了人员和军火方面的损失，并损及其通讯中心。他补充道，空袭造成数十人丧生。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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