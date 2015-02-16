埃及军方空袭利比亚境内的“伊斯兰国”武装目标--国家电视台

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗2月16日 - 埃及军方在国家电视台发表声明称，已在周一黎明对利比亚境内的“伊斯兰国”武装目标发动空袭。“伊斯兰国”武装周日发布的视频似乎显示21名埃及人在利比亚遭斩首。

埃及军方发动的空袭目标为“伊斯兰国”武装在利比亚境内的营地、训练场及武器库。

埃及总统塞西一再重申利比亚境内的武装分子对埃及构成严重安全威胁。埃及是美国的盟国，一直在打击西奈半岛上效忠“伊斯兰国”武装的叛乱分子。