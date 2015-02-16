埃及军方空袭利比亚境内的“伊斯兰国”武装目标--国家电视台

金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗2月16日 - 埃及军方在国家电视台发表声明称，已在周一黎明对利比亚境内的“伊斯兰国”武装目标发动空袭。“伊斯兰国”武装周日发布的视频似乎显示21名埃及人在利比亚遭斩首。
埃及军方发动的空袭目标为“伊斯兰国”武装在利比亚境内的营地、训练场及武器库。
埃及总统塞西一再重申利比亚境内的武装分子对埃及构成严重安全威胁。埃及是美国的盟国，一直在打击西奈半岛上效忠“伊斯兰国”武装的叛乱分子。
被斩首的21名埃及基督徒是前往利比亚寻找工作机会的。“伊斯兰国”武装发布的视频显示，他们被押到一处海滩，被迫跪在地上后遭斩首。(完)
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
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路透伦敦5月12日 - 英镑兑美元周五料创下四周以来首见的周线下跌，投资人观望英国退出欧盟的协商，而此前英国央行并未展露出倾向升息的迹象。