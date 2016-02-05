（更正）沙特提出愿意参加美国为首联军在叙任何地面行动 美防长表示欢迎

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港

路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。