（更正）沙特提出愿意参加美国为首联军在叙任何地面行动 美防长表示欢迎

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
（更正内文第一段日期，应为“周四”非“周二”）
路透内华达州内利斯空军基地2月4日 （记者 Andrea Shalal） - 美国国防部长卡特周四对沙特提出参加美国为首联军在叙利亚的任何地面行动表示欢迎。
卡特称，其他国家主动性增强可使美国更容易加快其对“伊斯兰国”武装分子的打击。
“我们非常欢迎这种消息，”卡特前往内华达州内利斯空军基地途中对记者表示。
卡特称，他期待下周在布鲁塞尔与沙特国防部长讨论沙特的提议。
卡特称，沙特政府曾表示愿意在打击“伊斯兰国”上做更多事情。
卡特称，沙特官员曾表示沙特愿意帮助组织一些伊斯兰国家加入对“伊斯兰国”的打击，并帮助确保伊拉克和叙利亚民众能够防止“伊斯兰国”稍后再度出现。
卡特称，他计划借下周的布鲁塞尔会议之机，呼吁各方为加快打击“伊斯兰国”的行动提供更广泛支持。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
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