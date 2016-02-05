沙特提出愿意参加美国为首联军在叙任何地面行动 美防长表示欢迎

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透内华达州内利斯空军基地2月4日 - 美国国防部长卡特周四对沙特提出参加美国为首联军在叙利亚的任何地面行动表示欢迎。
卡特称，其他国家主动性增强可使美国更容易加快其对“伊斯兰国”武装分子的打击。
“我们非常欢迎这种消息，”卡特前往内华达州内利斯空军基地途中对记者表示。
卡特称，他期待下周在布鲁塞尔与沙特国防部长讨论沙特的提议。
卡特称，沙特政府曾表示愿意在打击“伊斯兰国”上做更多事情。
卡特称，沙特官员曾表示沙特愿意帮助组织一些伊斯兰国家加入对“伊斯兰国”的打击，并帮助确保伊拉克和叙利亚民众能够防止“伊斯兰国”稍后再度出现。
卡特称，他计划借下周的布鲁塞尔会议之机，呼吁各方为加快打击“伊斯兰国”的行动提供更广泛支持。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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