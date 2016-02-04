叙利亚政府似乎有意用军事手段解决叙利亚问题--克里

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透华盛顿2月3日 - 美国国务卿克里周三称，叙利亚政府军在俄罗斯空袭的支持下继续攻打反对力量占据的地区，这表明他们的意图是寻求用军事手段而非政治方案来解决叙利亚冲突。
美国国务院在声明中称，克里呼吁叙利亚政府及其支持方按照联合国安理会决议，停止轰炸反对力量占据的地区，尤其是阿勒颇地区，结束对平民的包围。
“已经过了他们履行现有义务、恢复国际社会对他们有意支持和平解决叙利亚危机的信心的时间。”克里说。他还称，美国期待涉叙和谈能在本月晚些时候恢复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。