叙利亚政府似乎有意用军事手段解决叙利亚问题--克里

路透华盛顿2月3日 - 美国国务卿克里周三称，叙利亚政府军在俄罗斯空袭的支持下继续攻打反对力量占据的地区，这表明他们的意图是寻求用军事手段而非政治方案来解决叙利亚冲突。

美国国务院在声明中称，克里呼吁叙利亚政府及其支持方按照联合国安理会决议，停止轰炸反对力量占据的地区，尤其是阿勒颇地区，结束对平民的包围。

“已经过了他们履行现有义务、恢复国际社会对他们有意支持和平解决叙利亚危机的信心的时间。”克里说。他还称，美国期待涉叙和谈能在本月晚些时候恢复。（完）