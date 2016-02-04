叙利亚政府似乎有意用军事手段解决叙利亚问题--克里

中港个股：建行债转股资金主要来自社会，银行仅作金融服务主体--高层
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透华盛顿2月3日 - 美国国务卿克里周三称，叙利亚政府军在俄罗斯空袭的支持下继续攻打反对力量占据的地区，这表明他们的意图是寻求用军事手段而非政治方案来解决叙利亚冲突。
美国国务院在声明中称，克里呼吁叙利亚政府及其支持方按照联合国安理会决议，停止轰炸反对力量占据的地区，尤其是阿勒颇地区，结束对平民的包围。
“已经过了他们履行现有义务、恢复国际社会对他们有意支持和平解决叙利亚危机的信心的时间。”克里说。他还称，美国期待涉叙和谈能在本月晚些时候恢复。(完)
编译 侯雪苹 审校 王琛
路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
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