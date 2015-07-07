奥巴马称美国将加强对叙利亚温和反对派的支持

路透华盛顿7月6日 （记者 Jeff Mason/Julia Edwards） - 美国总统奥巴马周一承诺将加强对叙利亚温和反对派的支持，称美国需要在国内作出更多努力以防范袭击，并抗击“伊斯兰国”武装招募人员的努力。

奥巴马指出在本土预防“独狼式”小规模袭击存在难度。自从2001年“911”恐怖袭击以来，美国在防止大规模袭击方面的努力卓有成效。

“我们必须加强努力，以防止这样的攻击。”他说道。

奥巴马称，目前还没有向海外进一步派遣美国军队的计划，并重申与“伊斯兰国”的斗争不会速战速决。

奥巴马称，美国已加紧对伊拉克军队的训练。

美国军方对伊拉克招募人数不足以匹配美国的训练目标感到遗憾。美国军方也承认，招募和训练叙利亚人抗击“伊斯兰国”的进展比预期更慢，一定程度上是由于对志愿者的审查相当复杂。

“我们继续加快向伊拉克安全部队提供关键装备，包括反坦克武器，”奥巴马说道，“而且我已向我的团队明确表态，我们将在训练和武装叙利亚温和反对派方面作出更多努力。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。