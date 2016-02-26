奥巴马称美国将竭力使叙利亚停火协议成功实施

路透华盛顿2月25日 - 美国总统奥巴马周四称，美国将竭尽全力使叙利亚停火协议成功实施，尽管停火协议是否能被遵守存在重大疑问。

美国、俄罗斯和其他各方已就叙利亚停火达成一致，协议将于周六半夜起开始生效。

在国务院与其国家安全团队开会后，奥巴马表达了美国将努力使该协议成功的决心，但称有理由进行怀疑。

“我们都未抱幻想。我们都清楚许多潜在的危险，有许多理由让人表示怀疑，但如果在至少尝试通过外交手段来结束这种可怕的冲突方面我们都没有发挥作用，我们将会受到严厉的历史评价，”他说道。

“如果（协议）得以实施--这是一个意义重大的‘如果’，停火将减少暴力活动，正在遭难的叙利亚人将获得他们迫切需要的更多食物与援助。”

奥巴马称，停火可能促使各方就结束内战的政治协议展开谈判，这将让各方将焦点放在打击“伊斯兰国”上。

“这就是美国将竭力提升停火协议成功机率的原因，”他说道。

奥巴马称，叙利亚政府与俄罗斯必须履行他们的承诺。

“未来数天将非常关键，全世界都将会关注，”他对媒体表示。

“这将测试各方是否真正致力于围绕政治解决叙利亚冲突的谈判，”他说道。（完）