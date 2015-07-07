奥巴马称美国将加强对叙利亚温和反对派的支持

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月6日 - 美国总统奥巴马周一承诺将加强对叙利亚温和反对派的支持，称美国需要在国内作出更多努力以防范袭击，并抗击“伊斯兰国”武装招募人员的努力。
奥巴马指出在本土预防“独狼式”小规模袭击存在难度。自从2001年“911”恐怖袭击以来，美国在防止大规模袭击方面的努力卓有成效。
“我们必须加强努力，以防止这样的攻击。”他说道。
奥巴马称，目前还没有向海外进一步派遣美国军队的计划，并重申与“伊斯兰国”的斗争不会速战速决。
奥巴马称，美国已加紧对伊拉克军队的训练。
美国军方对伊拉克招募人数不足以匹配美国的训练目标感到遗憾。美国军方也承认，招募和训练叙利亚人抗击“伊斯兰国”的进展比预期更慢，一定程度上是由于对志愿者的审查相当复杂。
“我们继续加快向伊拉克安全部队提供关键装备，包括反坦克武器，”奥巴马说道，“而且我已向我的团队明确表态，我们将在训练和武装叙利亚温和反对派方面作出更多努力。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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