奥巴马称美国增兵将有助于打击“伊斯兰国”

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月3日 - 美国总统奥巴马称，美国决定增派特种部队打击伊拉克境内的“伊斯兰国”，并不表明美国将重演与当初2003年攻打伊拉克相似的模式。

奥巴马曾表示，打击“伊斯兰国”的战略不包括部署美国地面作战部队，但本周五角大楼宣布将派遣特种部队前往伊拉克。

奥巴马周三接受CBS采访时说：“我当时说不派美军地面作战时，我想美国人民一般都明白，我的意思是我们不会在伊拉克或叙利亚重演当初攻打伊拉克式行动。”此次采访内容周四播出。

“但我一直非常明确地表示，我们会系统打击并最终摧毁‘伊斯兰国’，这需要我们军事上的相关部署。”

通过增派兵力，美军可加大对“伊斯兰国”施压，但与此同时也令美军面临更大风险。

伊拉克总理阿巴迪周四称，未请求任何国家派遣地面部队，并称这样的部署将被视为“敌意行为”。

奥巴马在采访中承认，单靠美国特种部队无法摧毁“伊斯兰国”。但他表示，美国特种部队可以提供情报、与当地武装合作，并为空袭提供引导。

他说：“我们正与当地部族以及愿意与‘伊斯兰国’作战的逊尼派建立合作伙伴关系，尽管这种合作关系还不像我们期望的那么强。”（完）