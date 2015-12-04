奥巴马称美国增兵将有助于打击“伊斯兰国”

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月3日 - 美国总统奥巴马称，美国决定增派特种部队打击伊拉克境内的“伊斯兰国”，并不表明美国将重演与当初2003年攻打伊拉克相似的模式。
奥巴马曾表示，打击“伊斯兰国”的战略不包括部署美国地面作战部队，但本周五角大楼宣布将派遣特种部队前往伊拉克。
奥巴马周三接受CBS采访时说：“我当时说不派美军地面作战时，我想美国人民一般都明白，我的意思是我们不会在伊拉克或叙利亚重演当初攻打伊拉克式行动。”此次采访内容周四播出。
“但我一直非常明确地表示，我们会系统打击并最终摧毁‘伊斯兰国’，这需要我们军事上的相关部署。”
通过增派兵力，美军可加大对“伊斯兰国”施压，但与此同时也令美军面临更大风险。
伊拉克总理阿巴迪周四称，未请求任何国家派遣地面部队，并称这样的部署将被视为“敌意行为”。
奥巴马在采访中承认，单靠美国特种部队无法摧毁“伊斯兰国”。但他表示，美国特种部队可以提供情报、与当地武装合作，并为空袭提供引导。
他说：“我们正与当地部族以及愿意与‘伊斯兰国’作战的逊尼派建立合作伙伴关系，尽管这种合作关系还不像我们期望的那么强。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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