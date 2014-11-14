奥巴马要求评估美对叙政策 称阿萨德必须下台--CNN

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透华盛顿11月12日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周三报导称，美国总统奥巴马要求国家安全顾问团队评估对叙利亚政策，认为不把叙利亚总统阿萨德赶下台，就不可能打败“伊斯兰国”。
CNN引述美国政府高官的话称，奥巴马国家安全团队在过去一周里召开了四次会议，研究美国对叙利亚政策如何协调打击“伊斯兰国”的努力。伊斯兰国已占领叙利亚和伊拉克大片领土。
“总统要我们进行评估，使这两方协调一致，”CNN引用一名高官的话称。”旷日持久的叙利亚问题与要彻底击败‘伊斯兰国’的现实交织在一起，我们不仅要击败伊拉克的‘伊斯兰国’，还要击败叙利亚的。“
一名白宫国家安全委员会官员告诉路透：”对叙利亚政策没变。“
该官员称，奥巴马的国家安全团队频繁碰头，以确定如何以最优方式执行他提出的以军事和非军事等多种途经，打击伊拉克和叙利亚境内的“伊斯兰国”的政策。
”虽然当前焦点仍是将“伊斯兰国”赶出伊拉克，我们和盟国将继续在叙利亚打击伊斯兰国，让他们没有避风港，让他们没有能力去部署力量。“该官员补充道。
该官员提到奥巴马明确表示阿萨德已经没有继续执政的合法性，”我们一边孤立、制裁阿萨德政府，一边和盟友扶持温和反对派势力。“（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。
路透巴黎4月19日 - 法国总统大选四方力量角逐，支持率接近难料胜负。中间派总统候选人马克龙(Emmanuel Macron)仍为最受青睐的人选，而极右翼玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)的阵营不断提升欧元怀疑论调。