奥巴马要求评估美对叙政策 称阿萨德必须下台--CNN

路透华盛顿11月12日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周三报导称，美国总统奥巴马要求国家安全顾问团队评估对叙利亚政策，认为不把叙利亚总统阿萨德赶下台，就不可能打败“伊斯兰国”。

CNN引述美国政府高官的话称，奥巴马国家安全团队在过去一周里召开了四次会议，研究美国对叙利亚政策如何协调打击“伊斯兰国”的努力。伊斯兰国已占领叙利亚和伊拉克大片领土。

“总统要我们进行评估，使这两方协调一致，”CNN引用一名高官的话称。”旷日持久的叙利亚问题与要彻底击败‘伊斯兰国’的现实交织在一起，我们不仅要击败伊拉克的‘伊斯兰国’，还要击败叙利亚的。“

一名白宫国家安全委员会官员告诉路透：”对叙利亚政策没变。“

该官员称，奥巴马的国家安全团队频繁碰头，以确定如何以最优方式执行他提出的以军事和非军事等多种途经，打击伊拉克和叙利亚境内的“伊斯兰国”的政策。

”虽然当前焦点仍是将“伊斯兰国”赶出伊拉克，我们和盟国将继续在叙利亚打击伊斯兰国，让他们没有避风港，让他们没有能力去部署力量。“该官员补充道。

该官员提到奥巴马明确表示阿萨德已经没有继续执政的合法性，”我们一边孤立、制裁阿萨德政府，一边和盟友扶持温和反对派势力。“（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

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