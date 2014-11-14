奥巴马要求评估美对叙政策，称阿萨德必须下台--CNN

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月12日 - 美国有线电视新闻网（CNN）周三报导称，美国总统奥巴马要求国家安全顾问团队评估对叙利亚政策，认为不把叙利亚总统阿萨德赶下台，就不可能打败“伊斯兰国”。
CNN引述美国政府高官的话称，奥巴马国家安全团队在过去一周里召开了四次会议，研究美国对叙利亚政策如何协调打击“伊斯兰国”的努力。伊斯兰国已占领叙利亚和伊拉克大片领土。
“总统要我们进行评估，使这两方协调一致，”CNN引用一名高官的话称。”旷日持久的叙利亚问题与要彻底击败‘伊斯兰国’的现实交织在一起，我们不仅要击败伊拉克的‘伊斯兰国’，还要击败叙利亚的。“
一名白宫国家安全委员会官员告诉路透：”对叙利亚政策没变。“
该官员称，奥巴马的国家安全团队频繁碰头，以确定如何以最优方式执行他提出的以军事和非军事等多种途经，打击伊拉克和叙利亚境内的“伊斯兰国”的政策。
”虽然当前焦点仍是将“伊斯兰国”赶出伊拉克，我们和盟国将继续在叙利亚打击伊斯兰国，让他们没有避风港，让他们没有能力去部署力量。“该官员补充道。
该官员提到奥巴马明确表示阿萨德已经没有继续执政的合法性，”我们一边孤立、制裁阿萨德政府，一边和盟友扶持温和反对派势力。“（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
*--国务院发布矿产资源权益金制度改革方案，在矿业权出让环节，将探矿权采矿权价款调整为矿业权出让收益，中央与地方分享比例确定为4:6。
* 短率大致落底，资金需求仍然疲弱 * 央行发七天存单，料令短率走低机率降低 * 长天期短票销量有限，显示资金并不浮滥 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月20日 - 台湾银行间短率周四持稳低位。资金调度人士表示，经过提存期初以来一轮调整后， 纵然市场资金仍旧充沛，但短率大致已经稳在低位，除了到期续作外，新增需求仍低。 针对央行公告将增发七天期定存单利率，且采到期续发制。资金调度人士认为，对资金偏多的银行而言， 可增加运用也有基本的报酬，又能维持流动性。对央行而言，则可降低发行成本。但对如票券商等资金需求者 来说，多余资金新增去处将令利率不易下滑。 〞我们中性看待这件事，利率不致下滑了。〞一大型票券商资调人员说。 一银行资调人士则称，银行间资金的确宽松，没有什么需求，若是央行能够加发七天期定存单，当然可以 增加去化管道。 〞但就怕是不是为了节省成本，慢慢让91、182天期存单消失掉。〞他说。 今日拆款仍维持上日，几乎不太
路透4月20日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司启动了130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资。