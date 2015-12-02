奥巴马敦促土耳其缓解与俄罗斯的紧张关系

路透巴黎12月1日（记者 Jeff Mason） - 美国总统奥巴马周二敦促土耳其缓解与俄罗斯的紧张关系，封锁土叙边境以阻断“伊斯兰国”的资金来源并阻止战斗人员加入该组织。

奥巴马还提到了阿富汗，以警告俄罗斯不要因支持叙利亚总统阿萨德而陷入军事行动困境。

但俄罗斯正式宣布对土耳其实施一系列制裁措施，并且消息人士称，俄罗斯还可能冻结一项大型天然气管道项目，这令两国缓解关系希望遇挫。

奥巴马在气候变化巴黎大会间隙同土耳其总统埃尔多安进行了会面。此前，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。

奥巴马强调，美国对土耳其安全的支持依然是坚定的。

“美国支持土耳其扞卫自身、其领空及领土的权利。”奥巴马说。“我们探讨了土耳其和俄罗斯如何共同努力来缓解紧张关系、找到外交途径解决此事的事宜。”

奥巴马对埃尔多安称，各方都必须打击“伊斯兰国”。奥巴马周一与俄罗斯总统普京会面时也传递了该信息。“我们有共同的敌人，那就是‘伊斯兰国’，我想确保我们把重心放在该威胁上。”奥巴马说。

土俄关系紧张，导致美国促使俄罗斯将其军事力量对准“伊斯兰国”而非叙利亚反对力量的努力变得复杂化。

奥巴马称，预计普京在叙利亚的策略不会很快调整，但俄罗斯最终可能会与美国为首的打击“伊斯兰国”的联盟站到一起。

“我认为，普京先生对阿富汗（战争）应当记忆犹新，他知道卷入一场没有结果、涣散无序的内战，并非他想要的结果。”奥巴马在新闻发布会上称。（完）