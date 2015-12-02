奥巴马敦促土耳其缓解与俄罗斯的紧张关系

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎12月2日 - 美国总统奥巴马周二敦促土耳其缓解与俄罗斯的紧张关系，封锁土叙边境以阻断“伊斯兰国”的资金来源并阻止战斗人员加入该组织。
奥巴马还提到了阿富汗，以警告俄罗斯不要因支持叙利亚总统阿萨德而陷入军事行动困境。
但俄罗斯正式宣布对土耳其实施一系列制裁措施，并且消息人士称，俄罗斯还可能冻结一项大型天然气管道项目，这令两国缓解关系的希望遇挫。
奥巴马在气候变化巴黎大会间隙同土耳其总统埃尔多安进行了会面。此前，土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。
奥巴马强调，美国对土耳其安全的支持依然是坚定的。
“美国支持土耳其扞卫自身、其领空及领土的权利。”奥巴马说。“我们探讨了土耳其和俄罗斯如何共同努力来缓解紧张关系、找到外交途径解决此事的事宜。”
奥巴马对埃尔多安称，各方都必须打击“伊斯兰国”。奥巴马周一与俄罗斯总统普京会面时也传递了该信息。“我们有共同的敌人，那就是‘伊斯兰国’，我想确保我们把重心放在该威胁上。”奥巴马说。
土俄关系紧张，导致美国促使俄罗斯将其军事力量对准“伊斯兰国”而非叙利亚反对力量的努力变得复杂化。
奥巴马称，预计普京在叙利亚的策略不会很快调整，但俄罗斯最终可能会与美国为首的打击“伊斯兰国”的联盟站到一起。
“我认为，普京先生对阿富汗（战争）应当记忆犹新，他知道卷入一场没有结果、涣散无序的内战，并非他想要的结果。”奥巴马在新闻发布会上称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。