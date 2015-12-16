“伊斯兰国”正在叙利亚大本营之外寻找石油资产--美官员

路透华盛顿12月15日 - 美国一名高级官员周二称，“伊斯兰国”正在利比亚及其叙利亚大本营之外的其它地方寻找容易攻击的石油资产。“伊斯兰国”控制了叙利亚大本营约80%的石油和天然气田。

该匿名官员在华盛顿向记者做了简要介绍，称美国正仔细核查在易受攻击的地方是何方控制着油田、管线、货运路线和其它设施。

该官员称， 这些包括利比亚和西奈半岛的石油资产。

“他们（伊斯兰国）正在寻找利比亚和其它地方的石油资产。我们将做好准备，”该官员称。

美国估计“伊斯兰国”每月卖出多达4,000万美元的石油，通过卡车将石油运送到叙利亚各地以及更远的地方。

美国近期打击了“伊斯兰国”的运油车，加大了对“伊斯兰国”石油财富的打击。上述美国官员称，有迹象表明“伊斯兰国”的石油运作成本因此上升。

“‘伊斯兰国’的石油运作成本上升，运输石油的能力下降，”该官员称。（完）