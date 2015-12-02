美高官称美国扩大对“伊斯兰国”石油供应链的轰炸范围

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月1日（记者 Timothy Gardner） - 美国国务院能源事务特使霍克斯坦（Amos Hochstein）周二称，美国已加大对“伊斯兰国”石油业务链的轰炸力度，目标不限于移动炼油设施，还包括钻探和运输设施。
霍克斯坦告诉参议院外交关系委员会：“过去几周你们看到我们已加大力度，不单是增加了轰炸次数，并且轰炸范围不同了。”美总统奥巴马已提名霍克斯坦担任负责能源事务的助理国务卿。
美国参谋长联席会议主席邓福德（Joe Dunford）在国会另一听证会上称，过去一个月中，“伊斯兰国”约43%的石油收入因美国主导的打击行动而受到影响。
国务院能源事务部门一团队正和国防部一道确定打击目标。早些时候的轰炸行动中，美国主要打击的是“伊斯兰国”移动炼油设备和集油点。
霍克斯坦表示，这种战略在当时是合理的，因为这些设备能将石油转化为价值更高的油品，打击行动也确实影响到了“伊斯兰国”的收入。但后来该组织适应了打击行动，对一些基础设施进行了初步修复。
现在，美国着眼于将打击目标扩大到包括石油生产、炼油和运输在内的更多环节。他表示，过去几周，“伊斯兰国”有运输卡车在轰炸行动中被毁。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。