美高官称美国扩大对“伊斯兰国”石油供应链的轰炸范围

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路透华盛顿12月1日（记者 Timothy Gardner） - 美国国务院能源事务特使霍克斯坦（Amos Hochstein）周二称，美国已加大对“伊斯兰国”石油业务链的轰炸力度，目标不限于移动炼油设施，还包括钻探和运输设施。

霍克斯坦告诉参议院外交关系委员会：“过去几周你们看到我们已加大力度，不单是增加了轰炸次数，并且轰炸范围不同了。”美总统奥巴马已提名霍克斯坦担任负责能源事务的助理国务卿。

美国参谋长联席会议主席邓福德（Joe Dunford）在国会另一听证会上称，过去一个月中，“伊斯兰国”约43%的石油收入因美国主导的打击行动而受到影响。

国务院能源事务部门一团队正和国防部一道确定打击目标。早些时候的轰炸行动中，美国主要打击的是“伊斯兰国”移动炼油设备和集油点。

霍克斯坦表示，这种战略在当时是合理的，因为这些设备能将石油转化为价值更高的油品，打击行动也确实影响到了“伊斯兰国”的收入。但后来该组织适应了打击行动，对一些基础设施进行了初步修复。

现在，美国着眼于将打击目标扩大到包括石油生产、炼油和运输在内的更多环节。他表示，过去几周，“伊斯兰国”有运输卡车在轰炸行动中被毁。（完）