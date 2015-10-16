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时事要闻 | 2015年 10月 16日 星期五 16:17 BJT

普京称打击“伊斯兰国”的行动已取得进展

路透哈萨克斯坦BURABAI 10月16日 - 俄罗斯总统普京周五在会上向多个前苏联国家的领导人称，莫斯科已在打击“伊斯兰国”的行动中取得了一些进展。

普京亦称，俄罗斯已与沙特、阿联酋、埃及、约旦和以色列就合作打击恐怖主义进行了探讨。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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