普京称土耳其故意令俄土关系陷入僵局

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯总统普京周四称，俄罗斯认为土耳其是在故意令俄土两国关系陷入僵局。
“土耳其领导人看来是在故意将（俄罗斯和土耳其）关系推向死胡同。”普京在克里姆林宫接受多国大使递交国书的仪式上称。
普京还表示，莫斯科仍在等待土耳其就击落俄罗斯战机一事道歉或作出赔偿。
此外，普京在与来访的法国总统奥朗德会面时称，俄罗斯将土耳其视作友邦，而土耳其击落俄战机是一种背叛行为。
但普京表示，俄罗斯仍致力于与美国为首的联盟在叙利亚合作开展军事行动，并努力建立一个更广泛的国际联盟，共同找到解决叙利亚危机的途径。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。