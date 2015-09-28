普京称俄罗斯没有在叙利亚部署作战部队的计划

路透莫斯科9月28日（记者 Jack Stubbs/Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周日称，俄罗斯目前没有在叙利亚部署作战部队的计划；就美国对俄罗斯在叙利亚军力增加的关切作出了回应。

普京在与美国总统奥巴马举行会晤前接受美国电视台CBS和PBS采访时称，俄罗斯在叙利亚的军事存在旨在支持叙利亚总统阿萨德打击恐怖组织。

“俄罗斯不会参加叙利亚境内或在其他国家的任何野战行动，至少我们目前没有这方面的打算，”普京在克里姆林宫发布的采访内容中称。

奥巴马与普京预定周一举行会谈，普京此前在联合国发表演讲。

俄罗斯近几周加强了在叙利亚的军事介入力度，美国官员指责俄罗斯派遣战机、坦克及其他设备帮助叙利亚政府军。

美俄关系因乌克兰危机降至冷战后的低点。双方均对“伊斯兰国”构成的威胁表示关切，但却在应对方式上存在分歧。（完）