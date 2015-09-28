普京称俄罗斯没有在叙利亚部署作战部队的计划

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月28日（记者 Jack Stubbs/Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周日称，俄罗斯目前没有在叙利亚部署作战部队的计划；就美国对俄罗斯在叙利亚军力增加的关切作出了回应。
普京在与美国总统奥巴马举行会晤前接受美国电视台CBS和PBS采访时称，俄罗斯在叙利亚的军事存在旨在支持叙利亚总统阿萨德打击恐怖组织。
“俄罗斯不会参加叙利亚境内或在其他国家的任何野战行动，至少我们目前没有这方面的打算，”普京在克里姆林宫发布的采访内容中称。
奥巴马与普京预定周一举行会谈，普京此前在联合国发表演讲。
俄罗斯近几周加强了在叙利亚的军事介入力度，美国官员指责俄罗斯派遣战机、坦克及其他设备帮助叙利亚政府军。
美俄关系因乌克兰危机降至冷战后的低点。双方均对“伊斯兰国”构成的威胁表示关切，但却在应对方式上存在分歧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。