普京称美国支持叙反抗力量是非法的

路透莫斯科9月27日（记者 Jack Stubbs/Denis Dyomkin） - 俄罗斯总统普京周日称，美国对叙利亚反抗力量的支持是非法和无效的，美方培训的反抗力量正在拿着华府提供的武器加入“伊斯兰国”。

普京在与美国总统奥巴马会晤前接受美国电视台CBS和PBS采访时称，叙利亚总统阿萨德应该得到国际支持，他正在打击恐怖组织。

奥巴马与普京预定周一举行会谈，普京此前在联合国发表演讲。

“依我之见，向非法组织提供军事支持，与现代国际法及联合国宪章的宗旨不相符，”普京在克里姆林宫发布的采访摘录中称。

普京称，叙利亚政府应当被纳入打击“伊斯兰国”的国际行动中。该要求遭到美国的拒绝。普京还对美国打算培训最多5,400名叙利亚反抗力量人士以打击“伊斯兰国”的计划提出批评。

“事实证明，这些武装分子中只有60人接受过适当的培训，而携带武器的其实只有四五人，”普京说。“剩下的都已经拿着美国武器加入了‘伊斯兰国’。”（完）