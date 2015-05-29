（修正）“伊斯兰国”高级头目现身拉马迪市--居民及专家

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路透巴格达5月28日 - 伊拉克拉马迪市居民称，“伊斯兰国”的一位高级别人物现身拉马迪市。一位安全专家称此人按照宗教权威是该组织的二号人物。

拉马迪市居民称，周三晚祷后，一位瞎眼独臂、戴着面罩的男子在该市一主要清真寺发表了演讲。

居民们不知道此人是谁，不过认为此人是该组织的高级别人物，因为他随身带有大量护卫，并表示听口音是伊拉克人。

伊拉克安全专家Hisham al-Hashimi确认此人是Ali Attiya al-Jubouri，也被称为“‘伊斯兰国’的瞎眼判官”。

“昨天出现在拉马迪的这位宗教人物非常有名，”Hashimi说。“他是仅次于阿布·巴卡尔·巴格达迪之后的（伊斯兰国）二号宗教权威人物，是该政权的第五号人物。”

拉马迪5月17日被“伊斯兰国”攻陷，为伊拉克政府在近一年打击“伊斯兰国”的行动中遇到的最大挫折。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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