（修正）“伊斯兰国”高级头目现身拉马迪市--居民及专家

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
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路透巴格达5月28日 - 伊拉克拉马迪市居民称，“伊斯兰国”的一位高级别人物现身拉马迪市。一位安全专家称此人按照宗教权威是该组织的二号人物。
拉马迪市居民称，周三晚祷后，一位瞎眼独臂、戴着面罩的男子在该市一主要清真寺发表了演讲。
居民们不知道此人是谁，不过认为此人是该组织的高级别人物，因为他随身带有大量护卫，并表示听口音是伊拉克人。
伊拉克安全专家Hisham al-Hashimi确认此人是Ali Attiya al-Jubouri，也被称为“‘伊斯兰国’的瞎眼判官”。
“昨天出现在拉马迪的这位宗教人物非常有名，”Hashimi说。“他是仅次于阿布·巴卡尔·巴格达迪之后的（伊斯兰国）二号宗教权威人物，是该政权的第五号人物。”
拉马迪5月17日被“伊斯兰国”攻陷，为伊拉克政府在近一年打击“伊斯兰国”的行动中遇到的最大挫折。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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