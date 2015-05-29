“伊斯兰国”高级头目现身拉马迪市--居民及专家

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达5月28日 - 伊拉克拉马迪市居民称，“伊斯兰国”的一位高级别人物现身拉马迪市。一位安全专家称此人按照宗教权威是该组织的二号人物。
拉马迪市居民称，周三晚祷后，一位瞎眼独臂、戴着面罩的男子在该市一主要清真寺发表了演讲。
居民们不知道此人是谁，不过认为此人是该组织的高级别人物，因为他随身带有大量护卫，并表示听口音是伊拉克人。
伊拉克安全专家Hisham al-Hashimi确认此人是Ali Attiya al-Jubouri，也被称为“‘伊斯兰国’的瞎眼判官”。
“昨天出现在拉马迪的这位宗教人物非常有名，”Hashimi说。“他是仅次于阿布·巴卡尔·巴格达迪之后的（伊斯兰国）二号宗教权威人物，是该政权的第五号人物。”
拉马迪5月17日被“伊斯兰国”攻陷，为伊拉克政府在近一年打击“伊斯兰国”的行动中遇到的最大挫折。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。