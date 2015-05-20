分析人士称拉马迪陷落显示美国对伊拉克局势的说法太乐观

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿5月19日 - 分析人士周二称，即使在“伊斯兰国”将伊拉克军队从重镇拉马迪赶出后，美国仍断言“伊斯兰国”处于守势，这反映了美国对该冲突的公开评论过于乐观的特点。

在伊拉克军队周末撤退前的那段期间，美国军队高官就淡化拉马迪的战略重要性，并称“伊斯兰国”的社交媒体宣扬的推进不过是暂时得势。拉马迪是伊拉克西部安巴省的首府。

“我们坚信Daesh（‘伊斯兰国’）在伊拉克和叙利亚正处于守势，他们企图保住之前的胜利成果，并展开小规模与局部性的骚扰性攻击，偶尔进行复杂或者高调的攻击，以图为其宣传机器提供素材，”美国海军陆战队将军托马斯·韦德利（Thomas Weidley）上周五在拉马迪陷落前两天向记者表示。

已退休的美国陆军中将大卫·巴诺（David Barno）现就职于美国大学，他称美国对该冲突的描述部分是由于“战争迷雾，不了解战场实际情势，无法看清正在发生的事情”。

但他和其他分析人士称，美国军队高官可能太过积极地将事件朝正面方向说，而非让公众对打长期、艰苦战斗做好心理准备。

“我认为，对过去六个月左右针对打击‘伊斯兰国’的进展可能太过乐观，”巴诺说道。

他表示，自“伊斯兰国”去年拿下摩苏尔并宣布建立“哈里发国”，此次拿下拉马迪是其在那以来取得的最大胜利。

“所以这干系重大，我认为白宫真的没料到这点……伊拉克政府可能也没有料到，”巴诺说道。

美国战略与国际研究中心（CSIS）的防务分析人士安东尼·科德斯曼（Anthony Cordesman）称，“公关人士总是倾向于杜撰事情，总是呈现最有利的局面，而非向民众传递这样一个事实，即一些事情是非常艰难和充满不确定性的”。（完）