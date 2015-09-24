若未能与美国达成协议 普京拟实施单边空袭打击叙“伊斯兰国”目标--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿9月23日 - 彭博援引消息人士报导称，如果美国拒绝了俄罗斯的相关提议，俄罗斯总统普京准备实施单边空袭，打击在叙利亚境内的“伊斯兰国”目标。
俄罗斯加大对叙利亚总统阿萨德的支持，增加了其在叙利亚的军事存在，同时增强对叙利亚政府军的武器供应。这引起西方国家发出可能进一步破坏局势稳定的警告。
一位俄罗斯外交消息人士周三对路透称，俄罗斯认为，就打击叙利亚境内恐怖主义以及结束叙利亚危机事项达成国际协议的可能性上升。
彭博报导称，普京提出的行动方案是，美国政府及其盟友同意与俄罗斯、伊朗及叙利亚政府军协调他们打击“伊斯兰国”的行动。报导援引的是一位接近克里姆林宫的人士以及俄罗斯国防部一位顾问的说法。
彭博援引第三位人士的说法称，普京的提议呼吁让联合军事行动与叙利亚的政治过渡同时进行。据报导称，俄罗斯已就该提议与美国进行了沟通。
但一位消息人士称，美国未作回应让普京恼火，他准备必要时在叙利亚单方面行动。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。