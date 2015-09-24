若未能与美国达成协议 普京拟实施单边空袭打击叙“伊斯兰国”目标--报导

路透华盛顿9月23日 - 彭博援引消息人士报导称，如果美国拒绝了俄罗斯的相关提议，俄罗斯总统普京准备实施单边空袭，打击在叙利亚境内的“伊斯兰国”目标。

俄罗斯加大对叙利亚总统阿萨德的支持，增加了其在叙利亚的军事存在，同时增强对叙利亚政府军的武器供应。这引起西方国家发出可能进一步破坏局势稳定的警告。

一位俄罗斯外交消息人士周三对路透称，俄罗斯认为，就打击叙利亚境内恐怖主义以及结束叙利亚危机事项达成国际协议的可能性上升。

彭博报导称，普京提出的行动方案是，美国政府及其盟友同意与俄罗斯、伊朗及叙利亚政府军协调他们打击“伊斯兰国”的行动。报导援引的是一位接近克里姆林宫的人士以及俄罗斯国防部一位顾问的说法。

彭博援引第三位人士的说法称，普京的提议呼吁让联合军事行动与叙利亚的政治过渡同时进行。据报导称，俄罗斯已就该提议与美国进行了沟通。

但一位消息人士称，美国未作回应让普京恼火，他准备必要时在叙利亚单方面行动。（完）