普京签署命令 设立打击恐怖主义融资委员会

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科11月18日 - 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京周三设立了一个打击恐怖主义融资的委员会；这是又一表明普京加强打击“伊斯兰国”武装的迹象。
巴黎上周发生恐怖袭击事件后，安全问题罕见地取代全球经济成为G20峰会的焦点话题，各国领导人一致同意加强边境控制与航空安全以及打击恐怖主义融资。
普京签署一项立即生效的命令，要求俄罗斯总检察长办公室、俄罗斯央行和地方政府将他们可能拥有的有关可疑活动的信息提交给上述委员会。
克里姆林宫周二称上月俄罗斯客机在埃及坠毁是炸弹所致。
命令要求向该委员会提交有关某些组织和个人的可疑活动信息，以冻结他们的资产。此类组织和个人未被列入已知悉的参与极端活动或恐怖主义活动的组织和个人名单。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。