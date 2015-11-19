普京签署命令 设立打击恐怖主义融资委员会

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科11月18日 - 克里姆林宫称，俄罗斯总统普京周三设立了一个打击恐怖主义融资的委员会；这是又一表明普京加强打击“伊斯兰国”武装的迹象。

巴黎上周发生恐怖袭击事件后，安全问题罕见地取代全球经济成为G20峰会的焦点话题，各国领导人一致同意加强边境控制与航空安全以及打击恐怖主义融资。

普京签署一项立即生效的命令，要求俄罗斯总检察长办公室、俄罗斯央行和地方政府将他们可能拥有的有关可疑活动的信息提交给上述委员会。

克里姆林宫周二称上月俄罗斯客机在埃及坠毁是炸弹所致。

命令要求向该委员会提交有关某些组织和个人的可疑活动信息，以冻结他们的资产。此类组织和个人未被列入已知悉的参与极端活动或恐怖主义活动的组织和个人名单。（完）