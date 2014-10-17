俄罗斯称拒绝卷入违反国际法的联盟

路透莫斯科10月16日 - 俄罗斯周四试图弱化美国国务卿克里关于俄美共享有关“伊斯兰国”武装情报的言论，称莫斯科拒绝卷入违反“国际法”的联盟。

俄罗斯外交部未否认双方存在情报合作，但称需要就有关克里和俄外长拉夫罗夫已就共享情报达成一致的报导予以澄清。

克里本周稍早与拉夫罗夫在巴黎会晤后表示，美国和俄罗斯已经同意加强与“伊斯兰国”和地区反恐挑战有关的情报合作。

俄罗斯外交部称，俄罗斯在叙利亚和伊拉克打击“恐怖主义”方面一直在向这两国提供帮助。

“俄罗斯将继续这些努力，但不会卷入绕过联合国安理会成立且违反国际法的‘联盟’。”俄罗斯外交部在声明中称。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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