俄总理称在叙利亚的地面行动会导致“全面的漫长战争”

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科2月14日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫在采访中对Euronews TV称，在叙利亚的任何地面行动都会导致“全面的漫长战争”。
主要大国周五同意暂停在叙利亚的战斗。美国国务卿克里称，如果和平计划失败，会有更多的外国军队加入这场冲突。
梅德韦杰夫就克里的言论置评时称：“这样的言论没有意义，他（克里）不应该这么说，理由很简单：如果他想要的是一场漫长的战争，那他可以实施地面行动及其它行动。但别想吓唬任何人。”
美国总统奥巴马排除了向叙利亚派遣地面部队的可能性。沙特本月表示，愿派地面部队打击“伊斯兰国”。
根据梅德韦杰夫办公室提供的采访内容副本，梅德韦杰夫称：“我要重申的是，没人对新的战争感兴趣，地面行动是一场全面的漫长战争。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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