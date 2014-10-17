俄罗斯拒绝卷入违反国际法的联盟

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科10月16日 - 俄罗斯周四试图弱化美国国务卿克里关于俄美共享有关“伊斯兰国”武装情报的言论，称莫斯科拒绝卷入违反“国际法”的联盟。
俄罗斯外交部未否认双方存在情报合作，但称需要就有关克里和俄外长拉夫罗夫已就共享情报达成一致的报导予以澄清。
克里本周稍早与拉夫罗夫在巴黎会晤后表示，美国和俄罗斯已经同意加强与“伊斯兰国”和地区反恐挑战有关的情报合作。
俄罗斯外交部称，俄罗斯在叙利亚和伊拉克打击“恐怖主义”方面一直在向这两国提供帮助。
“俄罗斯将继续这些努力，但不会卷入绕过联合国安理会成立且违反国际法的‘联盟’。”俄罗斯外交部在声明中称。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)