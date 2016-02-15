俄总理称在叙利亚的地面行动会导致“全面的漫长战争”

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月14日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫在采访中对Euronews TV称，在叙利亚的任何地面行动都会导致“全面的漫长战争”。

主要大国周五同意暂停在叙利亚的战斗。美国国务卿克里称，如果和平计划失败，会有更多的外国军队加入这场冲突。

梅德韦杰夫就克里的言论置评时称：“这样的言论没有意义，他（克里）不应该这么说，理由很简单：如果他想要的是一场漫长的战争，那他可以实施地面行动及其它行动。但别想吓唬任何人。”

美国总统奥巴马排除了向叙利亚派遣地面部队的可能性。沙特本月表示，愿派地面部队打击“伊斯兰国”。