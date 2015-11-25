分析：普京推行务实政治 意在让俄成为不可或缺的国家

路透布鲁塞尔11月24日（记者 Paul Taylor） - 通过在叙利亚的干预行动，俄罗斯总统普京打破了俄罗斯相对被孤立的国际处境，正在让本国成为解决叙利亚和乌克兰冲突、打击“伊斯兰国”的不可或缺的国家。与此同时，美国则不愿更深入的介入。

但在这场地缘政治游戏中，不清楚普京能否在赢牌的同时全身而退，尤其是在出现意外的情况下，譬如周二俄战机被土耳其空军击落这样的事件。

俄罗斯利用空袭、巡航导弹进行打击并派地面培训人员支持叙政府，已经导致叙利亚境内的各种力量的对比发生了有利于叙总统阿萨德的变化，美国支持的、对“伊斯兰国”进行空袭的联盟行动也处于被动地位。

如今，普京又借助巴黎恐怖袭击事件以及俄客机在埃及被击落事件转变重心，表示愿与法国组建联盟打击“伊斯兰国”。

“在法国愿意但不具备足够的能力、美国有能力但又不完全愿意集中火力打击叙利亚境内的‘伊斯兰国’时，俄罗斯一直愿意且能够集中火力打击该组织，”法国战略研究基金会高级研究员Bruno Tertrais说。

凭借硬实力和外交相结合的务实政治（realpolitik），普京已从遭西方国家排斥的“弃儿”，变成广受欢迎的对话者。

这并不意味着普京可以逃脱西方国家的制裁。五大西方国家上周同意将他们对俄罗斯的制裁延长至少六个月。西方国家因俄罗斯将克里米亚纳入本国版图以及支持乌克兰东部的分裂力量，对俄罗斯实施了制裁。

这也不能确保普京在叙利亚的政策取得圆满的结果。军事干预通常以胜利开始，以灰烬收场，正如美国和英国在伊拉克及阿富汗吸取的教训，还有前苏联1980年代在阿富汗的经历。

普京相信，他已经让俄罗斯处于“不可或缺的国家”的位置。该词曾是美国前国务卿马德琳·奥尔布赖特的口头禅。

但一些战略分析人士认为，普京有不自量力之嫌，可能会让俄罗斯面临安全及经济方面的危险。

**战术大师**

“普京是地缘政治方面的战术大师。不论喜不喜欢（我个人不喜欢），‘普京政治’（Putinpolitik）运转得相当好。”前欧盟驻俄罗斯大使Michael Emerson说。

普京捕捉美欧弱点的本能，一直都是其强势外交政策的特点之一，他努力重新确立俄罗斯的大国地位。

“他对政治机会有着不可思议的嗅觉。”智库欧洲对外关系委员会（ECFR）主任Mark Leonard称。

“他曾陷入乌克兰（问题）……找不到出路。他起初在叙利亚进行干预，是因为阿萨德陷入麻烦。如今，巴黎（恐怖袭击）事件发生后，他掌控了这个绝妙的机会。”Leonard称。

**糟糕的战略家？**

普京改变了叙利亚的斗争格局，甚至可能为协商解决叙利亚问题创造空间。但与此同时，他在海外动用武力，可能为俄罗斯带来风险。

“普京不是个伟大的战略家。他正在捅逊尼派穆斯林的马蜂窝，而后者将会对他记恨在心。”华盛顿智库布鲁金斯学会总裁、前美国副国务卿塔尔博特（Strobe Talbott）称。

“他在国内已经面临伊斯兰极端主义的问题，鉴于‘伊斯兰国’宣称为西奈的俄客机炸毁事件负责，他如今又有了外部问题。”

欧洲外交人士称，即使俄罗斯、美国、欧洲有对付“伊斯兰国”、解决叙利亚问题的共同利益，但沙特、土耳其甚至伊朗可能会认为让这场冲突继续才会对他们有好处。

“面对究竟是让阿萨德掌权还是摧毁‘伊斯兰国’这样的选择，普京正在作茧自缚。”塔尔博特说。（完）