“伊斯兰国”发视频 扬言要在俄罗斯发动袭击--SITE

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透开罗11月12日 - 情报监测组织SITE周四称，“伊斯兰国”发布了视频，威胁称“很快”会在俄罗斯发动袭击，以报复俄罗斯在叙利亚的轰炸行动。克里姆林宫称，俄罗斯国家安全机构将会对该视频进行调查。
SITE称，“伊斯兰国”外语媒体部门Al-Hayat Media Center用俄语发布视频，声称“很快、很快就会血流成河”。
“伊斯兰国”此前曾号召对俄罗斯和美国发动袭击，以报复美俄在叙利亚的空袭行动。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，俄罗斯安全机构无疑会调查该视频。
“我不知道该视频是否真实，也不知道这些消息来源是否属实，但不论如何，这无疑都会是我们特别（安全）部门评估的材料。”佩斯科夫在电话会议中对记者称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。