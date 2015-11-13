“伊斯兰国”发视频扬言要在俄罗斯发动袭击--情报监测组织SITE

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月12日 - 情报监测组织SITE周四称，“伊斯兰国”发布了视频，威胁称“很快”会在俄罗斯发动袭击，以报复俄罗斯在叙利亚的轰炸行动。克里姆林宫称，俄罗斯国家安全机构将会对该视频进行调查。
SITE称，“伊斯兰国”外语媒体部门Al-Hayat Media Center用俄语发布视频，声称“很快、很快就会血流成河”。
“伊斯兰国”此前曾号召对俄罗斯和美国发动袭击，以报复美俄在叙利亚的空袭行动。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，俄罗斯安全机构无疑会调查该视频。
“我不知道该视频是否真实，也不知道这些消息来源是否属实，但不论如何，这无疑都会是我们特别（安全）部门评估的材料，”佩斯科夫在电话会议中对记者称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”