“伊斯兰国”发视频扬言要在俄罗斯发动袭击--情报监测组织SITE

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月12日 - 情报监测组织SITE周四称，“伊斯兰国”发布了视频，威胁称“很快”会在俄罗斯发动袭击，以报复俄罗斯在叙利亚的轰炸行动。克里姆林宫称，俄罗斯国家安全机构将会对该视频进行调查。

SITE称，“伊斯兰国”外语媒体部门Al-Hayat Media Center用俄语发布视频，声称“很快、很快就会血流成河”。

“伊斯兰国”此前曾号召对俄罗斯和美国发动袭击，以报复美俄在叙利亚的空袭行动。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，俄罗斯安全机构无疑会调查该视频。

“我不知道该视频是否真实，也不知道这些消息来源是否属实，但不论如何，这无疑都会是我们特别（安全）部门评估的材料，”佩斯科夫在电话会议中对记者称。（完）