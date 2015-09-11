俄罗斯称通过空运向叙利亚提供武器和人道主义援助

路透莫斯科9月10日 （记者 Gabriela Baczynska） - 俄罗斯周四称，该国向叙利亚空运的既有军事装备也有人道主义援助。美国正敦促叙利亚各邻国勿让俄罗斯通过他们的领空向叙利亚运送物资。

华府和海湾国家称，俄罗斯正在叙利亚进行军事集结。这令俄罗斯近几日面临更多国际压力。

路透本周的报导称，黎巴嫩消息人士认为俄罗斯军队已开始参与在叙利亚的军事行动，并正在叙利亚设立新基地。美国官员称，俄罗斯作战部队和装备正通过海上和空中抵达叙利亚。

保加利亚拒绝俄罗斯飞往叙利亚的航班过境引发俄方不满。保加利亚称，未来只有在进行货物检查后才会放行俄罗斯至叙利亚的航班。

俄罗斯长时间以来都承认有按照长期协议向叙利亚政府出售武器。俄外长拉夫罗夫周四称，其中有些武器经空运发送。

“俄罗斯既按照现有合同向叙利亚空运军火，也通过空运向叙利亚提供人道主义援助，”拉夫罗夫周四称。

俄罗斯称，其对叙利亚军队的军事援助符合国际法，且包括军事专家在内的俄罗斯军事人员在叙利亚已有多年。

对于俄罗斯军队已开始参与在叙军事行动的报导，俄罗斯官员没有直接置评。俄罗斯称，阿萨德政府应成为打击“伊斯兰国”等伊斯兰武装分子的国际行动的一部分。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。