俄罗斯称在叙利亚驻有特种部队--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月23日 - 俄罗斯官媒援引一名俄军方高级官员称，俄罗斯在叙利亚驻有特种部队，该特种部队执行侦查与“其他特殊任务”。这是俄罗斯首次承认在叙利亚驻有担任战斗角色的地面部队。

“在叙利亚境内有我们的一支特种作战部队，这个事实我不会隐瞒，”俄罗斯官媒《俄罗斯报》（Rossiisskaya Gazeta）援引俄罗斯驻叙利亚一名指挥官Alexander Dvornikov称。

“他们为俄罗斯的空袭目标展开辅助侦查，他们指引飞机前往偏远地区的目标，并执行其他特殊任务。”

对目标进行侦查可能经常涉及将小股训练有素的军队投入敌方战线后方，以便他们收集有关目标的情报，这些情报是无法通过无人机或者卫星侦察获取的。

俄罗斯一直在执行这类高风险的任务表明，俄罗斯卷入叙利亚冲突的程度比其之前承认的要深。

迄今为止，俄罗斯官员称，俄军方在叙利亚的角色仅限于空袭、为叙利亚政府军提供训练和建议、对被击落的飞行人员展开搜救任务并保护俄罗斯在那里的基地。

但反对叙利亚总统阿萨德的力量称，担负战斗角色的俄罗斯军队参与了叙利亚政府的攻势。（完）