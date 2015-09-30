俄罗斯议会上院授权普京向叙利亚派兵

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科9月30日 - 俄罗斯联邦委员会周三一致通过授权俄总统普京向叙利亚派兵。俄总统办公厅主任伊万诺夫称授权仅局限于俄罗斯空军。
俄罗斯近期增强了在叙利亚的军事部署。
伊万诺夫在俄联邦委员会投票表决后称：“这与叙利亚有关。”
他称，表决并不意味着俄罗斯地面部队将介入叙利亚国内的冲突，表决结果仅涉及派遣俄罗斯空军。
来自中东的一些媒体报导称，俄罗斯战机已经开始在叙利亚展开空袭行动。对此克里姆林宫拒绝予以证实。
俄联邦委员会上次向普京授权向海外派兵后，俄罗斯将克里米亚并入了俄罗斯版图。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。