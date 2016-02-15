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时事要闻 | 2016年 2月 15日 星期一 15:42 BJT

梅德韦杰夫称俄罗斯不打算在叙利亚无限期保持军事存在

路透莫斯科2月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫称，俄罗斯不打算在叙利亚无限期保持军事存在。

梅德韦杰夫接受《时代》杂志采访时，被问及俄罗斯是否会帮助叙利亚总统阿萨德实现其恢复对叙利亚全境控制的目标。

据俄罗斯政府发布的采访文本，梅德韦杰夫说：“我们不打算这样无限期地留在叙利亚。我们在那是为了实现有限的、具体的目标。”（完）

编译：高良萍 发稿：朱淑珍

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