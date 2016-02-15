梅德韦杰夫称俄罗斯不打算在叙利亚无限期保持军事存在

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透莫斯科2月15日 - 俄罗斯总理梅德韦杰夫称，俄罗斯不打算在叙利亚无限期保持军事存在。
梅德韦杰夫接受《时代》杂志采访时，被问及俄罗斯是否会帮助叙利亚总统阿萨德实现其恢复对叙利亚全境控制的目标。
据俄罗斯政府发布的采访文本，梅德韦杰夫说：“我们不打算这样无限期地留在叙利亚。我们在那是为了实现有限的、具体的目标。”（完）
编译：高良萍 发稿：朱淑珍
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。