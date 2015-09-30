俄罗斯议会上院授权普京向叙利亚派兵

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月30日 - 俄罗斯联邦委员会周三一致通过授权俄总统普京向叙利亚派兵。俄总统办公厅主任伊万诺夫称授权仅局限于俄罗斯空军。

俄罗斯近期增强了在叙利亚的军事部署。

伊万诺夫在俄联邦委员会投票表决后称：“这与叙利亚有关。”

他称，表决并不意味着俄罗斯地面部队将介入叙利亚国内的冲突，表决结果仅涉及派遣俄罗斯空军。

来自中东的一些媒体报道称，俄罗斯战机已经开始在叙利亚展开空袭行动。对此克里姆林宫拒绝予以证实。

俄联邦委员会上次向普京授权向海外派兵后，俄罗斯将克里米亚并入了俄罗斯版图。(完)