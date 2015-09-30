俄罗斯议会上院授权普京向叙利亚派兵

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月30日 - 俄罗斯联邦委员会周三一致通过授权俄总统普京向叙利亚派兵。俄总统办公厅主任伊万诺夫称授权仅局限于俄罗斯空军。
俄罗斯近期增强了在叙利亚的军事部署。
伊万诺夫在俄联邦委员会投票表决后称：“这与叙利亚有关。”
他称，表决并不意味着俄罗斯地面部队将介入叙利亚国内的冲突，表决结果仅涉及派遣俄罗斯空军。
来自中东的一些媒体报道称，俄罗斯战机已经开始在叙利亚展开空袭行动。对此克里姆林宫拒绝予以证实。
俄联邦委员会上次向普京授权向海外派兵后，俄罗斯将克里米亚并入了俄罗斯版图。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”