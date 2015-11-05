美官员称俄在叙利亚军人数量增至约4,000人

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿11月4日 - 美国安全官员和独立专家称，俄罗斯在叙利亚的军人已增至约4,000名，但增兵和逾一个月的空袭未能让亲叙利亚政府的武装力量在夺取领土上取得重大进展。

作为统治叙利亚的阿萨德家族的盟友，数十年来俄罗斯在叙利亚一直驻有军队，9月30日俄罗斯开始在叙利亚实施空袭时，俄罗斯在该国估计有2,000名人员。美国安全官员称，俄军人数量在此之后大约增加了一倍，俄罗斯正在叙利亚使用的基地数量也增加了。

三名熟悉美国情报报告的美国安全官员称，俄罗斯在叙军队遭遇了战斗伤亡，包括死亡案例，并称他们不知道确切数字。

美国在该地区有广泛的情报资产，卫星图像和电子窃听覆盖该地区，并与叙利亚地面的温和逊尼派和库尔德反对派有接触。

俄罗斯外交部拒绝就俄罗斯在叙利亚的军队人数以及伤亡情况发表评论，建议记者询问俄罗斯国防部。俄国防部没有回应路透提交的书面问题。

克里姆林宫称，俄罗斯在叙利亚没有承担战斗角色的军队，但称有与叙利亚军队一起合作的训练人员和顾问，以及守卫位于叙利亚西部的俄罗斯基地的兵力。

俄罗斯政府报告的唯一死亡案例是俄军方称死于自杀的一名军人。该军人的家属称，他们不相信这种说法。（完）