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亚洲 | 2016年 4月 1日 星期五 09:54 BJT

俄罗斯称俄军事顾问曾在策划解放帕尔米拉中发挥直接作用

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科3月31日 - 俄罗斯国防部周四称，在制定从“伊斯兰国”武装分子手中解放叙利亚古城帕尔米拉的行动计划中，俄罗斯军事顾问发挥了直接作用。

俄国防部在声明中称，3月7日至27日期间，俄罗斯战机共出动约500架次，针对“伊斯兰国”位于帕尔米拉区域的逾2,000个目标实施打击。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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