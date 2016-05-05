俄外长称阿萨德对俄罗斯而言不是盟友--RIA

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月4日 - 俄新社（RIA）援引俄罗斯外长拉夫罗夫的话周三报道称，从土耳其对美国而言是盟国的意义看，叙利亚总统阿萨德对俄罗斯而言不是盟友。

“阿萨德对我们而言不是盟友，我们在反恐斗争中以及保护叙利亚国家方面支持他。”拉夫罗夫在采访中对俄新社称。

“但从土耳其对美国而言是盟国的意义看，他不是盟友。”

拉夫罗夫称，俄方预测日内瓦涉叙和谈会在本月恢复，但由于叙利亚反对派最高谈判委员会及包括土耳其在内的其他国家的“种种幻想”，尚未达到进行直接谈判的适当条件。

拉夫罗夫还称，将在未来几周召集国际叙利亚支持小组（ISSG）会议。(完)