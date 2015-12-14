俄罗斯驱逐舰对土耳其渔船鸣枪示警 避免两船相撞

路透莫斯科12月13日 （记者 Katya Golubkova） - 俄罗斯周日警告土耳其停止对在叙利亚境内或附近的俄罗斯军队的挑衅行为。俄方称，此前一艘俄罗斯军舰在爱琴海被迫向一艘土耳其渔船实施警告射击，以避免相撞事故。

俄罗斯国防部称，俄罗斯“敏捷”号（Smetlivy）驱逐舰周日早晨被迫鸣枪示警，俄方已就此事召唤土耳其陆军武官。

“俄方向土耳其的军事外交官作出了强硬解释，阐明土耳其对在叙打击国际恐怖主义的俄罗斯军队的鲁莽行为可能导致灾难性的后果，”俄国防部发表声明称。

“我们已特别将俄罗斯‘敏捷’号驱逐舰可能遭遇更多土耳其挑衅行为的严重关切传达给了土方。”

俄国防部周日早些时候称，土耳其渔船未能对“敏捷”号的警告作出回应，只是在离“敏捷”号仅有500多米时才在警告射击下猛然改变航向。

“这次悲剧得以避免完全靠运气，”俄国防部表示。

土耳其外长恰武什奥卢称，土耳其正在调查此事，一旦有更多信息将发布声明。

恰武什奥卢也重申了土耳其想要解决与俄争议的立场。“我们想要通过对话解决（两国间的）紧张关系，”他说道。（完）