俄罗斯称遭土耳其击落战机的黑匣子数据无法读取

路透莫斯科12月21日 - 俄罗斯调查人员周一称，上月被土耳其击落俄战机的黑匣子内部损坏，他们无法读取数据。俄罗斯当局原本期望黑匣子数据会支持俄方有关当时情况的说法。

俄罗斯国防部上周在公开场合打开了黑匣子，希望其存储的数据能证实俄罗斯方面的说法，即俄战机未进入土耳其领空，被土方恶意击落。

俄罗斯空军飞行安全局副局长拜涅托夫（Sergei Bainetov）称，因黑匣子内部受损，无法读取飞行数据。

拜涅托夫称，黑匣子的16个芯片中有13个已毁，剩余的也损坏。

他表示，损坏很严重，因为飞机遭空对空导弹攻击后坠地时的巨大受力导致连接黑匣子与飞机电子系统的线束断裂。

他称，俄罗斯国防部将寻求专业科学机构的帮助，希望能从受损芯片中提取一些信息，但这个过程存在不确定性，可能耗时很久。（完）